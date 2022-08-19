由《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演Netflix電影《天才少女福爾摩斯》，描繪大偵探夏洛克福爾摩斯的妹妹艾諾拉破解懸案、追尋自我的刺激歷險，2020年上線後創下在首4週全球7600萬收視戶搶看的輝煌記錄。今（19日）宣布原班人馬回歸主演續集《天才少女福爾摩斯2》，正如同今年18歲的米莉，由她飾演的艾諾拉福爾摩斯也將在新作中翻開人生的新篇章。

米莉在《天才少女福爾摩斯》飾演艾諾拉福爾摩斯，雖與「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）飾演的兄長夏洛克福爾摩斯關係疏遠，但在海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）飾演的母親尤多拉福爾摩斯從小教導下，艾諾拉有著不遜於哥哥的天才推理能力。艾諾拉在前作中為找尋失蹤的神秘母親，意外捲入了貴族世家的驚險暗殺懸案，帶領觀眾梭於維多利亞時期的倫敦街頭，搜尋陰謀的線索，也同時搜尋自己在世界上的位置。

續集中的艾諾拉，正如同她名聞遐邇的兄長，現在也成為了私家偵探，初出茅廬接下的首樁正式委託，是要尋找一位失蹤的少女，豈料這只是危險陰謀的星星之火，她需要朋友和哥哥夏洛克的協力相助，才能夠一起解開勢如燎原的神祕謎團。

米莉最為粉絲熟悉的角色，莫過於《怪奇物語》中的超能少女伊萊雯，因此2年前當她出現在《天才少女福爾摩斯》中時，亭亭玉立的維多利亞時期淑女扮相驚豔不少劇迷，著實是觀眾從小看著長大的人氣女星。《天才少女福爾摩斯2》釋出的首批劇照中，米莉更加卸去過往的稚氣，散發出屬於自己的成熟魅力，18歲的她不僅在作品中展現新風貌，真實人生也邁出下一步，成為了大學新生。

日前她接受雜誌專訪，透露自己是普度大學線上課程的學生，有趣的是，普度大學位於美國印第安納州，讓她聲名大噪的《怪奇物語》，故事也恰巧發生在印第安納州，等於是另類返鄉求學，她表示自己唸的課程是公眾服務，「學習公眾服務制度，以及如何幫助年輕人」。米莉將幫助年輕女性當成自己的職志，原因不是冠冕堂皇的討喜人設，而是近年親身經歷人性黑暗的徹悟。

2016年《怪奇物語》面世後，當年12歲的米莉一夕爆紅，卻也必須獨自承擔成名的黑暗面，酸民對她的一舉一動嚴厲批判，網路霸凌嚴重到她已完全不用社群媒體，只由團隊操刀管理，米莉無奈地說：「當連你自己都還不知道自己是誰，就被如此仇恨，真的很難。他們到底討厭我什麼？因為我也不知道我是誰。」

但對她打擊最徹底的，是遭受舊愛的無情背叛。米莉年僅16歲時，與20歲的網紅杭特·埃西莫維奇短暫交往，她發現這段感情處於「不健康的狀況」而分手，但渣男前男友2021年竟在直播中毀滅式爆料，不僅揭露兩人交往細節，更訕笑地詳盡描繪兩人間的性事，充滿人格謀殺的純粹惡意。

當時埋首於《怪奇物語》第4季拍攝的米莉說，「我感覺非常脆弱，同戲演員沒人知道我發生了什麼事，能夠在沒人知道狀況時獨自處理還蠻好的，但後來全世界都知道了，就變得難多了」，報復式爆料將米莉殘忍地打入不堪的人生谷底，「我花了一年時間療癒，當你被如此公開羞辱，讓我感覺好失控與無助」。

經過這一切後，米莉表示如今知道自己的價值，對方並沒有從她身上剝奪什麼，「感覺我的人生終於翻過了一個章節，而我終於結束了這個他X的有夠長的篇章」，這段恍如隔世的經歷，也讓米莉找到了人生的新目標，「我職涯的最終目的，是要幫助年輕的女性與年輕人，讓他們知道我也經歷過低潮，我不是個完美的人」，米莉坦然地說：「我絕對也做過錯誤的決定。」

除了成為大學新鮮人，年紀輕輕的米莉還成立了自己的製作公司，並擁有美妝品牌「Florence by Mills」，且持續擔任聯合國兒童基金會的親善大使，致力於年輕女性的健康與教育問題，「當然，有人會覺得壓力很大、很恐怖，但我覺得這是我工作最刺激的部分」，米莉知道現在的她一言一行都是媒體焦點，在谷底尋到使命的米莉對想傳達的理念再清楚不過：「年輕女性有受教育的權利，全世界的年輕人都該有平等的權利，你值得去愛你想愛的人、成為你想成為的人、達成你想達成的夢想。」

《天才少女福爾摩斯2》將於11月4日在Netflix獨家上線。