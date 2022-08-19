現在科技發達，資訊獲取速度飛快，看似什麼都很方便的同時，大家是否曾經懷念過小時候那個單純美好的年代呢？日前，網路上掀起一陣回憶熱潮，起因是一名方姓網友在「爆廢公社公開版」中發出一張照片，並說道「懷念這個什麼都慢的年代！」只見圖中男子在選購「Windows98」系統，此文一出，立即讓許多網友陷入回憶殺，紛紛留言分享自己小時候的復古玩意。

原PO在文中表示，當時那個年代開啟網頁慢、下載速度慢、生活步調也慢。許多網友表示懷念，想到當初Windows98轉WindowsXP的時候還難過了好一陣子「win98耶！當年最紅的炸子雞」、「時代的眼淚」、「腦海裡浮現開機的音效」、「我用98玩仙劍、大富翁、軒轅劍、金庸群俠傳、新絕代雙驕」、「懷念那時候的螢幕保護程式」、「懷念撥接上網的聲音。」但也有不少網友表示「已經想不起來怎麼忍過做什麼都效率很差的時代。」

要下載音樂、影片必用的Foxy。(圖/中時新聞網)

許多人也在留言區懷念起6、7年級紅極一時的「Foxy」，有網友就笑稱，當年用過Foxy的人現在都30歲了吧？並分享自己狂中毒的事蹟，大家紛紛陷入回憶「下載完檔案，要開啟的第一件事情先關喇叭」、「下載一部片要等三天」。也有人針對原PO的「生活步調慢」做出回應表示，那年代的物價便宜，如果真的有特別懷念什麼，應該就是回不去的物價了吧。