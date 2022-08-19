九合一選舉進入倒數，國民黨台中市黨部18日舉辦聯合造勢活動，黨主席朱立倫大讚市長參選人盧秀燕是「最強母雞」，對此，民進黨台中市長參選人蔡其昌認為，那是對國民黨來說，但對民進黨來說，自己才是最強母雞，究竟誰是最強母雞？11月26就知道。

蔡其昌19日出席中科管理局19周年慶祝活動時，針對朱立倫稱讚盧秀燕是最強母雞的說法，他表示，這個問題「見仁見智」，因為對國民黨來說、盧秀燕是最強母雞，但「對民進黨來說，我才是最強母雞」，11月26日就知道誰能輔選最多的市議員當選，誰才是最強母雞。