亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》今日宣布，海尼根台灣於全台300間企業中勝出獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」，海尼根台灣綜合「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」三大面向，連兩年拿下「亞洲最佳企業雇主獎」。

海尼根台灣總經理吳建甫Jeff表示：「透過「共創、共享、共好」的正向管理作為，使員工可以跳脫舒適圈，擁有高績效產出並維持身心靈的平衡，是海尼根台灣在330家參賽企業脫穎而出的關鍵。」

海尼根台灣總經理吳建甫表示：「公司非常鼓勵部門間的合作及成員輪調，透過跨部門的合作方式，集結來自行銷、業務、人資、財務等不同觀點，帶來多元豐富的視角。像是去年海尼根台灣引進來自海外的創新作法，團隊由行銷、業務、人資、財務跨部門組成在台第一個「敏捷專案」。

最特別的是團隊中沒有主管，因為海尼根相信決策需要從市場來，市場才是消費者，並非主管。最後在三個月內測試了31間店家，提升超過8成店家在虎牌冰釀啤酒的銷售正成長達128％。今年更是擴大規模，讓更多員工得以跳脫舒適圈，這種特有的「內部轉換跑道」機制，讓有心放膽嘗試的員工無時無刻都能對工作懷有一定的熱忱，期待透過不同的火花激盪提升工作帶來的成就感。

海尼根台灣不僅引進人才，也會透過亞太區跨國儲備幹部計畫(APGP)以及提供短期或長期的調派機會，向外輸出人才。6年內共累計33人進行海內外輪調，有員工轉調至荷蘭總部擔任品牌經理，也有員工在台兼任日本人資。

值得一提的是，即使在疫情期間，海尼根台灣也不暫停引進APGP，今年更是有4人透過APGP計畫來台加入海尼根台灣，分別來自來自新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓，帶給團隊更多元的文化及視角。

吳建甫表示，自己也是海尼根人才投資計畫的受益者，海尼根不只是提供員工一份工作，更是一個職涯。從海尼根台灣開始，吳建甫經歷市場行銷、通路行銷和業務銷售部門，之後輾轉於泰國、日本以及中國海尼根，在17年的海尼根職涯中不斷成長。

為了提供員工足夠的支持，海尼根台灣不僅設計不同的專案及制度來培育員工，也藉由表揚方案認可員工與團隊。在此同時，員工也擁有彈性福利制度，包含家庭照護、健康照護、個人精進，讓每個員工都可根據自己的需求做選擇，全面性地照顧員工的身心靈。上述更是充分反映海尼根台灣深信成長致勝的根源來自優質的組織文化及人才；也是因有無畏的願景，讓有能力的人可以展現熱情、在學習導向和多元共融的環境中成長，共享雙贏，激勵所有員工成為贏家，公司也獲得員工的肯定。

吳建甫同時補充說明，連續第二年得獎倍感榮耀，除了肯定海尼根台灣致力於提供員工深層需求的優質工作環境，也歸功所有的員工一起努力，也將此獲獎榮耀獻給所有的同仁，並承諾將繼續努力打造有感幸福職場。