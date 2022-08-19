NCC強推數位中介服務法，草案中知名網路平台PTT、Dcard、臉書、YouTube、巴哈姆特等都將被納管，引發軒然大波，網路抗議聲浪不斷，總統蔡英文9年前一篇PO文更是被挖出來瘋狂朝聖，網友諷刺「臉都不要了」。

2013年馬英九政府的當時，NCC推出「新‧電信法第九條」草案送行政院審議，該電信法主張認為若網路相關內容或討論，違反善良秩序風俗或法律者，經核定後，電信業者可自行將內容移除或停止使用網路，引發網友與在野的民進黨強力反彈。

蔡英文在2013年反對馬政府時期NCC推出的電信法第九條草案，未料如今自己卻推與其極度相似的數位中介法，引發軒然大波，該篇PO文也被挖出，遭網友灌爆狂酸。(圖／蔡英文臉書)

當時蔡英文在臉書PO文高分貝痛批馬政府，稱「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，不容剝奪」，指出若行政權力經由不明確的法律概念獨斷至此，多元而充滿創造力的網路平台動輒戴上「違反善良風俗」的大帽子，社會改革運動連署文章恐也會因此被以「違反社會秩序」下架，只會斷絕活躍社會的動力，強烈要求政院退回剝奪人權的立法。

只是沒想到9年後，蔡英文當上了總統，卻也打算推出類似法案，來喝止網路反彈聲量。不少網友紛紛到蔡英文這篇臉書貼文「朝聖」狂酸：「民進黨與共產黨的距離=0」、「我知道啦，又是時空背景不同」、「能超越馬英九的果然只有蔡英文」、「岳不群在得到葵花寶典前也是...」、「綠能你不能」、「拿到權力就不演囉」、「蔡英文明天就宣布總統任期改無限期制我也不意外了」、「9年很夠了啦，現在民進黨9天就可以時空背景不同了」、「(本留言違反數位中介法已被刪除)」、「臉真的都不要了耶」。