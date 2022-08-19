林克峰今出席記者會。（左右文化提供）

「帽子歌后」鳳飛飛（鳳姐）遠颺至今10年，20日是鳳姐逝世後的第10個冥誕，出版社今（19日）舉辦新書《掌聲想起 鳳飛飛》記者會，書中受訪者陳復明、金瑞瑤、黃韻玲、趙樹海、李靜美、俞凱爾、白汝珊、王祖壽、何啟弘、鳳二嫂等台前幕後友人現身VCR，侃侃而談他（她）們心目中的鳳飛飛；鳳飛飛二哥林鴻明的兒子、鳳姐生前疼愛的姪兒林克峰今出席活動，現場分享自己一歲多與父母搬到台北跟鳳姐、鳳媽同住，還讓巨星姑姑為他把屎把尿等往事。

林克峰表示鳳姐非常疼愛手足的小孩，「我聽媽媽說，有次姑姑幫我洗澡，腳底一滑顧不得自己只想到要護住我，結果摔跤受了傷」。他表示姑姑鳳姐就像自己的第2個媽媽．「後來姑姑嫁到香港後，逢年過節回大溪，也總是在我們家一起家族聚餐」，並透露鳳姐的兒子趙彣霖原本今天要親自從香港飛來台參與記者會，無奈出發前確診才臨時請他代打。

VCR中，李靜美提到當年跟鳳飛飛合租房子時，都還出初出茅廬的新人，生活滿清苦，但回想起來心頭很暖，在書中李靜美篇叫做「西瓜切兩刀、一碗麵三人吃的友情」，李靜美表示那年代錢不好賺，但3個女孩住在一起卻是此生難忘的快樂時光，她憶及有次在吃餅乾，突然一回神手上食物不見了，回頭一看鳳飛飛搶了她食物正要一口咬下，李靜美還來不及說「啊那我吃過了耶」．只見鳳姐對她俏皮眨了個眼，一副享受的模樣，讓李靜美在多年後的今天仍忍不住瞇起眼說：「阿鸞（鳳姐小名），真是好可愛。」

此外，對於今傳出自稱愛新覺羅滿清格格的曹惟凌，以「鳳飛飛」名義招謠撞騙，謊稱舉辦全國演唱會詐欺資深民歌手張文正，導致對方等相關人士遭受損害一事，《掌聲想起 鳳飛飛》出版社今得知此事表示：「看到新聞也很震驚，怎麼會有人打著鳳姐名義做事情，請大家注意所有鳳姐的事情一定會透過鳳飛飛基金會。」至於鳳飛飛的家屬目前則暫無回應。