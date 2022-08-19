台北藝術文旅 Meistay 美寓八月將邀請日本當紅藝術單位「當代東京 Contemporary Tokyo」攜手打造蒔花 Blossom 展覽，這次 Meistay 美寓帶來「月乃蛙」及「岡村透子」兩位極具個人風格魅力的藝術家作品，呈獻給粉絲們一個綠意盎然的花草夢幻世界。

日本藝術家月乃蛙畫作《TOKYO POP CITY》

月乃蛙的創作風格，映入眼簾的是立體、動感及色彩鮮艷等奪人眼目的藝術氛圍，透過如其名的「青娃」主題乘載心之所向，結合花朵、海底世界、遊樂場與動物等形象傳遞豐富的靈性意涵，並期盼觀者得以接收到最為誠摯的美好祝福。

日本藝術家岡村透子畫作《The romance which has begun to melt》

岡村透子擅以「少女心」的觀點出發，透過可愛奇幻的筆觸描繪出一幅幅絢麗多彩的動人作品，透過獨特手法縫合畫布、疊紗布、日本紙及金箔等材料建構立體層次，讓作品跳脫單一表面，讓那份少女之情得以穿梭流動、躍然紙上。

日期：2022 年 8 月 19 日 (五) - 2022 年 9 月 18 日(日）

地點：Meistay 美寓藝術文旅（台北市松山區八德路三段2號14樓）

*公眾開展時間：13:00 - 18:00