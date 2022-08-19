隨著時代改變，現代人的生活變得緊湊，在這個時代裡，凡事都講求快，也讓人懷念起過往，不僅生活節奏慢，網路速度也慢的時代。近日網友分享一張「Windows 98」的照片，掀起一陣回憶殺，不禁直呼「懷念這個什麼都慢的年代」、「腦海裡浮現開機的音效」。

男子正在選購Windows 98軟體。(圖翻攝自/臉書/爆廢公社公開版)

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》附照寫下，「懷念這個什麼都慢的年代！開啟網頁慢，下載速度慢，生活步調慢」，只見照片中一名男子正在選購Windows 98軟體，照片貼出後，吸引一票網友關注。

不少人表示，「Windows 98時代，打個線上遊戲太多人，不是斷線就是卡住」、「懷念那時候的螢幕保護程式」、「玩奇摩即時通的時代」、「懷念撥接數據機聲音」、「當年還要撥接上網，撥接聲害我半夜都不敢上網，只能玩單機遊戲」、「這是無論哪款遊戲，都只能買實體版，而且裡面說明書還是厚厚一本的時代」、「還很容易當機年代」、「當時開個機還要等10分鐘」、「腦海裡浮現開機的音效」。

Windows 98是微軟在1998年，推出的電腦作業系統，主要是以Windows 95所改良編寫，還改進記憶體管理，Windows 98解決16位程式的兼容性問題，因此一旦有應用程式發生錯誤，可以單獨關閉該程式，而不會像Windows 95終止整個系統運作，在當時可說是相當大的突破，不過當年演示時，Windows 98還是一度呈現藍白當機畫面。