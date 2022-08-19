苗栗縣長徐耀昌19日主持2022苗栗海洋音樂季活動開幕。（謝明俊攝）

022苗栗海洋音樂祭邀請新世代歌手邱軍演出全新創作

2022苗栗海洋音樂季將邀請「ALL in5」演出

苗栗縣擁有50公里海岸線，擁有美麗獨有的濱海景觀及旅光資源，為了吸引更多旅客抓住夏天的尾巴來苗栗海線旅遊，苗栗縣政府將在月底在通霄鎮海埔國小舉辦2022苗栗海洋觀光季活動，利用海埔國小得天獨厚的鄰海位置，邀請翁立友等知名藝人團體到此演出，讓遊客能在海風的吹拂下，迎著美妙的歌聲，一同暢遊苗栗海線之美。

海埔國小位在通霄鎮新埔里的海邊，當地社區內擁有非常罕有的濱海冷泉，到處都有冷泉形成的水井，家家戶戶長年來依靠著冷泉過活，學校就緊鄰著沙灘，學童們翻過海堤就可接觸到漂亮的沙灘及潔淨的海水，是苗栗縣海線上的一顆小明珠，尤其附近還有全台最美的台61線西濱落日大道，經常吸引許多踏遊追日旅客到此一訪。

苗栗縣海岸線長達50公里，擁有非常豐富的自然及人文景觀，包括了漁村文化、濱海沙丘、原民石滬等等，為了推廣海線旅遊，縣府除了全力推廣慢魚活動外，縣府農業處更連續10年舉辦海洋觀光音樂季系列活動，期望將海線4鄉鎮的自然人文之美，推銷給各地旅客。

今年的海洋觀光季晚會，特別安排在最美麗的濱海小學─新埔國小，晚會的場地是利用學校的操場，與沙灘僅僅隔了一條馬路及海堤，到訪遊客可以坐在海堤上，一面欣賞熱鬧的歌舞表演，一面欣賞通霄最美的落日美景。

今年晚會主辦單位特別邀請多個大咔藝人，分別在27、28日周6、日等2場演唱會登台，包括金曲歌王翁立友、金曲創作才子韋禮安、搖滾天團八三夭、知名歌手梁文音等，現場還有各種美食攤位，提供遊客眼到、口到及耳到的享樂。