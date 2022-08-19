為打擊跨境人口販運及黑道幫派，法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇、最高檢察署檢察總長邢泰釗及內政部警政署長黃明昭，今天下午共同研商打擊策略及精進作為。徐國勇呼籲民眾對於「高薪、輕鬆、包食宿機票」的徵才廣告，不要輕易受騙上當。民眾如有相關線索，也請主動向檢調及警察機關檢舉，一起維護國人的安全。此外，徐國勇嚴正警告不法集團，應儘快自首爭取減刑，不然檢警也一定很快會將他們依法嚴辦。

內政部指出，近期國人求職被騙海外工作，致遭受暴力、拘禁或人口販運等犯罪行為，受害人遍及多國人民，是一個涉及美國、中國、泰國、新加坡、馬來西亞及香港等多國人民受害的國際事件。

行政院已組成跨部會小組，透過外交、移民、法務及警政等各種管道，聯繫多國共同協力，全力營救被害人並合作偵辦，嚴查不法。截至目前為止，全國警察機關共受理報案420件，其中46人在政府及各界努力之下已平安返國。

此外，政府正全力追緝人口販運犯罪，全國警察機關已偵破20件67人，其中22人裁定羈押。內政部表示，這些犯罪集團背後，都是黑道幫派結合當地不肖集團從事不法行為，其中發現有竹聯幫、風飛沙幫及其他地方幫派組合參與其中。顯示詐欺及人口販運已經成為黑道幫派的主要不法利益來源，背後均涉及組織犯罪。

政府即日起動員全國檢警機關，整合情資，全面掃蕩黑道幫派及人蛇集團，並對其經營、賴以為生、圍事、依附之行業全面綿密性臨檢掃蕩，絕不容犯罪集團危害國人。

蔡清祥表示，對於誘騙國人赴柬埔寨等海外工作，恐涉及詐欺、人口販運及組織犯罪等，檢警將全力合作，加強掃蕩。