華盛頓小學物理組學生好奇「運水車」翻覆事件，進而探究「水箱」設計。（華盛頓小學提供／陳淑娥台中傳真）

華盛頓小學拿下全國科展化學組第1名。（華盛頓小學提供／陳淑娥台中傳真）

華盛頓小學拿下全國科展物理組第2名。（華盛頓小學提供／陳淑娥台中傳真）

近幾年來減醣飲食成為減重妙方，抗性澱粉更是熱門搜索關鍵字，台中市華盛頓小學學生在生活中找議題，以「『飯』科學～探討米飯的抗性澱粉形成條件」，研究如何減醣吃飯、維持健康的化學奧秘，在全國科展中拿下化學組第1名；更贏得學校團體獎國小組第1名、TDK獎第1名，創下華小科展歷史新紀錄。

化學組校隊選手以智高積木組裝自製檢測儀器，比較蓬萊米、在來米、圓糯米、長糯米黏硬度，再檢測米飯中葡萄糖含量，結果發現直鏈澱粉含量越高的米，當抗性澱粉增加時，米飯會變硬、黏度下降；煮米時的水量或添加油脂、醋及食鹽，都能增加抗性澱粉形成。

物理組學生因好奇「運水車」翻覆事件，進而探究「水箱」設計，在自然「力與運動」中，得知物體受力時，運動狀態可能會改變。透過自製傾斜穩定度檢測器，實驗發現，裝滿水、有隔間、都可以減少水搖晃程度，減少水的質心因慣性流動而不斷偏移中心機會，降低車子翻覆機率。

華盛頓小學表示，學生將生活實境中時事議題帶入研究中，在老師梁元菁、黃久倫、李天佑指導下，化學組以作品「『飯』科學～探討米飯的抗性澱粉形成條件」，今年再度蟬聯全國科展第1名；物理組作品「水箱『滿』『隔』『形』」～探討運水車翻覆因素」，則勇奪第2名，展現驚人的科學探究能力。

此外，團隊更代表台中市贏得學校團體獎國小組第1名、TDK文教基金會獎第1名，創下華盛頓小學科展歷史新紀錄。