副總統賴清德出席「2022國家卓越建設獎頒獎典禮」時表示，臺灣是海島型氣候國家，為了因應氣候變遷，建築一定要更有韌性，能夠抗旱、耐寒，具有節電功能，且居住舒適。希望經由大家共同努力，讓臺灣逐步邁向「淨零轉型」的目標。

他致詞時指出，「國家卓越建設獎」是目前國內建設獎項中最重要的獎項之一，要榮獲此獎，除了建築作品要兼顧安全、美觀、舒適以外，還要能整合自然景觀及歷史文化，也要兼顧包括智慧、創新、綠能等元素。因此，得到這個獎項，固然是大家努力的成果，其實也代表臺灣建築的進步。

他說，特別感謝「中華民國不動產協進會」多年來的努力，從2006年開始舉辦首屆的「國家卓越建設獎」，17年來，孜孜不倦利用這個平台，鼓勵並協助建築品質的提升，從而改善居住環境，更推動建築相關產業發展，讓臺灣的經濟能有更進一步的成就。

賴清德憶及，他去年前來頒獎時曾提到，希望業界盡力跟政府合作推動都更，解決臺灣為數百萬間老舊房屋的問題，一方面改變都市景觀，另方面提供安全的住宅，使居家生活更便利。

他說，他在擔任行政院長任內，就推動都更條例及危老重建條例修法，除了簡便行政程序以外，政府也提供容積獎勵、租稅獎勵以及補助等行政措施。這3年來申請老屋重建戶數已達3萬多戶，希望未來能夠持續增加。

他認為，不管是都更新建的房屋，或是從素地蓋起的房屋，都應該要能因應氣候變遷的問題。今年歐洲面臨500年來最嚴重的乾旱，韓國也降下80年來最強的雨勢，中國四川亦面臨前所未有的乾旱，導致缺電，在這種狀況之下，要因應氣候變遷，「沒有一個國家是旁觀者」。

他指出，蔡總統在去年4月22日已經宣示「2050淨零轉型」是臺灣的使命，與全球140多個國家或地區皆有相同的目標；行政院在今年3月公布淨零碳排路徑圖，將在氣候法制及科技研發兩大治理基礎上，推動產業、能源、生活、社會等四大轉型策略，並在2030年前投入9000億元預算，帶動民間共同響應，大家一起往「淨零轉型」的目標邁進。

賴清德認為，為了因應氣候變遷，臺灣的建築一定要更有韌性，能夠抗旱、耐寒，具有節電功能，且居住舒適。臺灣是海島型氣候國家，這些目標並不容易達成，但我們應該要竭盡所能善用天然資源，降低人為的負擔。希望經由大家共同努力，讓臺灣的建築越來越好，人民的住宅品質越來越提升，產業也越來越蓬勃發展，讓臺灣逐步邁向「淨零轉型」的目標。