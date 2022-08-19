黑心茶商以低價越南茶混充台灣高價茶，詐騙消費者，台灣高檢署19日表示，檢察機關積極偵辦，已受理37案，其中聲押獲准1人、交保13人、並執行搜索42處、查扣混充茶葉共1萬8787.6台斤。

高檢署表示，為維護台灣茶農之心血結晶，避免經濟成果遭境外茶混充而損及臺台茶品質與商譽，由高檢署建立檢察機關與中央、地方行政機關之「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」，發揮立即溝通協調之功能，有效提升相關案件之偵查效能，強力遏阻境外茶混充台茶之不法案件。

高檢署表示，黑心茶商以低價越南茶混充台灣高價茶案，截至今年8月17日為止，檢察機關已受理37案，傳喚63人次，其中聲押獲准1人、交保13人、拘提322人、並執行搜索42處、查扣混充茶葉共18787.6台斤。

高檢署強調，各地檢署為有效打擊境外茶混充台茶案件，結合銷燬混充茶劣品，及查扣犯罪不法所得之手段，強力遏阻犯罪，未來亦會持續透過「加強打擊境外茶混充台茶案件協調聯繫平台」，統合各地檢署積極偵辦，維護合法茶商茶農及消費耆權益。