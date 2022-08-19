台灣知名設計師方序中打造《神隱少女》全球唯一台灣限定海報。（甲上提供）

曾在日本創下影史票房記錄、榮獲奧斯卡最佳動畫的《神隱少女》數位紀念版將在台上映，對吉卜力粉絲而言，《神隱少女》有著難以撼動的重要地位，這次為歡慶該片在台上映滿21周年，片商特別邀請台灣知名海報設計師方序中、視覺風格鮮明的知名插畫家董十行，聯手打造「台灣限定」宣傳海報，作為21周年的大禮獻給吉卜力工作室，成為吉卜力首度認證台灣藝術家。

方序中表示海報發想其實從20周年就開始醞釀，只是電影檔期受到疫情影響而延宕至今，但也因此有更充裕的時間做調整，讓海報的細節更加細膩，他表示：「對我們這個世代的人們來說，《神隱少女》是兒時記憶中印象最深刻的動畫作品之一。這個作品的好，是因為不會停留在獨特時間片段，每個時期來看，都能呼應當下所處的環境對應，所以它讓每一個世代著迷，因為人們都在裡面看到自己，就像在海報上的小千與白龍，不只是海報上下的投射，更是海報從裡到外，角色與觀者的投射。」別出心裁的絕美海報，一釋出就讓粉絲激動表示必須收藏。

《神隱少女》自21年前上映時，即橫掃全球票房與強勁口碑，甚至獲《紐約時報》評選為21世紀最佳25部電影第2名，《時代雜誌》評論：「精巧但不自命清高，有如浮世繪的個性化，但它的廣度與本質賦予它一種吸引力，觸動各個年齡的觀眾。」日前曾演出《不可能的任務》系列電影的好萊塢男星賽門佩吉在為新片《開運奇遇記》宣傳時，也透露自己是宮﨑駿的大粉絲，為此在手臂刺了《魔法公主》和《神隱少女》的刺青，心中最愛的動畫片就是《神隱少女》，更和女兒一起看了無數次，顯見該片魅力持續影響無數創作者，並吸引不同世代的粉絲喜愛。

視覺設計大師方序中、插畫家董十行同樣深受啟發，為《神隱少女》所設計的「台灣限定」宣傳海報富有深刻意涵，設計成鏡像反射象徵時間更迭的對比，海報可以被上下翻轉，則象徵兩種輪迴互成因果的心境與歷程，可能正在勇敢地回頭向過去的自己微笑，或是還在尋找朋友與希望。

此外，海報背景選擇使用介於大地與藍天之間的青藍色，呼應電影劇情圍繞著關於「河川」的舊時記憶，以「水」為元素視為一體，重要角色包含白龍、無臉男、湯婆婆、錢婆婆等都齊聚一堂，視覺情境平靜、穩定且漾著淺淺暖意，色彩宛如溶解般的凝淡，就像重看這部動畫時，總能讓人泛起懷念的溫柔；而女主角千尋同樣耐人尋味，她的姿態微微前傾，回頭的神情帶著微笑，有別於昔日青澀，帶著另一種成熟的勇敢往前行進。方序中感性地說：「20年後，走出隧道的千尋已經長大了，但我們心裡，永遠存在那個小千。」

電影《神隱少女》9月8日在台上映，片商更加碼宣布重磅消息，凡於上映首4日至全台戲院購票，即贈送方序中設計「台灣限定」海報乙張，每張海報皆印有專屬流水編號，全球僅有20021張，只送不賣，活動詳情請鎖定甲上娛樂粉絲團。