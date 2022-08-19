根據總統蔡英文臉書釋出的影片，我方監控中共軍艦（舷號599）。（取自蔡英文臉書影片截圖）

近期中共不斷舉行軍演，根據獨家消息來源指出，我中華民國海軍的某一級軍艦在監控中共054型軍艦時，相距大約僅20公尺，只要有大浪撲襲而來，極有可能發生碰撞。據了解，我方堅守底線，只要中共軍艦意圖越線，我方軍艦不排除以卡位、撞擊或其他非武力方式，將中共軍艦逼回界線之外，這是兩岸軍艦對峙史上距離最近、最為緊張的一次。

總統蔡英文昨(18日)晚間到宜蘭蘇澳海軍中正基地，和國軍弟兄姊妹一起用餐，並表示近期我方有2800多名兵力出動，捍衛國人安全，她致上最高的敬意和感謝。蔡英文臉書昨也釋出我中華民國海軍軍艦近距離監控中共軍艦影片，該段畫面更是首度曝光，兩艦距離可說是相當近。

另外據消息來源指出，在近期中共軍演期間，我海軍某一級軍艦在監控中共054型軍艦時，兩艦距離大約僅20公尺左右，只要有大浪撲襲而來，極有可能發生碰撞。據了解，我方堅守底線，只要中共軍艦意圖越線，我方軍艦不排除以卡位、撞擊或其他非武力方式，將中共軍艦逼回界線之外，這是兩岸軍艦對峙史上距離最近、最為緊張的一次。

根據蔡英文臉書的影片內容，我方監控的中共軍艦，舷號分別為「536」、「599」。「536」可能為中共054型許昌艦，2017年服役，屬於驅逐艦第2支隊，部署在南部戰區。「599」可能為054型安陽艦，2018年服役，屬於驅逐艦第6支隊，部署於東部戰區海軍。

中共054型軍艦為導彈護衛艦，滿載排水量4000餘噸，最高航速不低於28節，有31艘在服役中，北、東、南部戰區海軍均有部署。

至於我方海軍的一級艦有四種，分別為基隆級艦（原紀德級驅逐艦，1萬噸）、濟陽級巡防艦（諾克斯級巡防艦，4000噸）、康定級艦（拉法葉級艦，3000噸）、成功級巡防艦（派里級巡防艦，4000噸）。

中共軍演時曾有貨輪船員拍到國軍「成功級」巡防艦在海上近距離監控共軍「052C」長春號飛彈驅逐艦的照片。8月8日時該艦一位官兵的航海日記曝光，顯示到兩艦最近距離「只有200碼」（約183公尺），甚至稱已做好最壞打算，「我們做好了撞擊的準備！」而這次傳出雙方軍艦距離更近，只有約20公尺。