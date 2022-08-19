林克峰今出席新書記者會。（左右文化提供）

「帽子歌后」鳳飛飛逝世10週年，明20日是她69歲冥誕，家屬與出版社特別為歌后打造紀念專書《掌聲想起 鳳飛飛》，她定居香港的兒子趙彣霖，今原打算出席新書記者會，無奈日前確診染疫無法飛來台灣，臨時改由鳳飛飛生前最疼愛的姪子林克峰代為露面，現場分享與姑姑相處點滴。

今新書記者會由黃子佼主持，林克峰提及自己一歲時與父母搬到台北跟鳳飛飛同住，由巨星姑姑幫他把屎把尿，「我聽媽媽說，有次姑姑幫我洗澡，腳底一滑顧不得自己只想到要護住我，結果摔跤受了傷」。他表示姑姑鳳姐就像自己的第2個媽媽．「後來姑姑嫁到香港後，逢年過節回大溪，也總是在我們家一起家族聚餐」；他被稱作是「鳳飛飛最深愛的男人」，身為資深鳳迷黃子佼一聽，羨慕地說：「你比較幸福，她（鳳飛飛）幫你洗過澡。」

今年是鳳飛飛離開10週年，她在生前曾向歌迷說：「來不及唱的歌，下輩子再唱給你們聽。」歌后美聲至今仍在歌迷心中，據悉團隊原打算為她舉辦紀念演唱會，但考量疫情，最終決定還是先推出此次的紀念專書，讓歌迷收藏紀念。