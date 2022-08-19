「2022新創生活展」接棒文博會，19日至21日於高雄展覽館登場，有當代藝術、古美術、工藝精品、居家美學、品醇佳釀、藝術珠寶、超級遊艇7個主題展區，總值60億元的展品，讓藝術不再只是藝術，而是能融入日常生活，散發獨一無二的生活美學。

19日舉辦2022新創生活展開幕記者會，邀請主辦單位安益集團營運長涂宇欣、高雄市副市長史哲、大亞洲藝術聯盟協會理事長鍾經新、中華文物學會理事長陳筱君等人致詞，為活動揭開序幕。

涂宇欣表示，2022新創生活展總共有7大主題展區，展出總值60億元的展品，可說是含金量最高的新型態生活展。由於目前俄烏戰爭，特別規劃「不屈的烏克蘭」特展，這是特別有意義的一件事。

史哲也笑說，受疫情走向共存影響，高雄近期重啟邀請國際各地藝術家來高雄駐村的計畫，也有試著邀請烏克蘭藝術家，不過烏克蘭藝術家被不斷邀請，很忙高雄還邀請不到。

史哲說，會展產業受疫情影響受創嚴重，這次展覽也開啟因疫情而改變的產業開始復甦，2022新創生活展走出台北、來到高雄，也呼應高雄產業轉型。

這次的7大主題結合高雄展覽館得天獨厚的位置優勢，以亞灣碼頭延伸作為第二展區，邀請義大利海上輕豪宅Ferretti Yachts 500，並搭配展示各家超級遊艇，要讓參觀者一覽海洋城市特有的精緻生活風格。

其中，當代藝術區集結入選國際藝博會當代藝術的頂尖藝廊，台灣最具代表性、曾多次入選 Art Basel 的耿畫廊，特別為港都精心策劃活躍於國際及亞洲的十位藝術家聯展，將多年來參展於國際各藝博積累之經驗，為深厚淵博的南台灣收藏家呈現更多元豐富的國際視野。

特別的是，涵藝術策劃「不屈的烏克蘭」特展，讓大家看見動盪戰地中，關懷生命與傳遞民主自由的藝術能量。

此外，為了支持青年藝術發展，高雄市長陳其邁特地私下到展場鼓勵青年藝術家謝秉勳，謝秉勳與gogoro電動機車合作，19日當場在 gogoro 車殼上進行現場創作，並邀請陳其邁在藝術家創作旁簽名，顯示藝術家與產業商品跨界合作，讓藝術融入日常生活。

3天展期規畫13場生活藝術論壇，主題涵蓋「藝術投資」、「收藏關鍵之鑰」、「美酒品評」、「珠寶設計」、「國際攝影」等多元面相論壇講座、邀請 22 位藝文名家達人，深入淺出分享品味生活之道。(記者張雅雲/高雄報導)