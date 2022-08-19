南韓有段「情侶濕身騎重機」影片在網路上瘋傳，後座緊穿著比基尼的正妹，由於姣好身材，隨著路面起伏上下晃動，大膽的舉動也引起南韓警方盯上，並且以觸犯《輕犯罪處罰法》要求到警局說明，正妹在18日前網應訊時，又是華麗登場，並將拍攝的影片放在IG上面，再次引起網友爆動。

日前在網路上流傳1部影片，有對年輕男女騎著重機在南韓街頭，男騎士裸上身露出結實壯碩的身材，後座的女乘客則是穿著比基尼，前凸後翹的姣好身材不僅一覽無遺，還隨著路面的上下起伏，不斷晃動。

南韓有名比基尼妹因在下雨天坐友人重機，露出姣好身材竟遭當地警察盯上，到警局應訊時超華麗登場。（翻攝自IG「zeenadoll.i.e」）

男女兩人遭網友起底，分別是Youtuber「Boss J」與IG網紅「Green」，不過兩人的舉動也被當地警方注意，據《ETtoday新聞雲》報導，南韓警方表示雖然兩人沒有全裸，大面積的裸露身體，已經觸犯《輕犯罪處罰法》。

南韓警方事後將網紅「Green」立案後，要求Green本月18日到警局說明，Green也如期應訊，並拍攝影片放在IG上，從該網紅IG影片可見，她搭乘黃色法拉利超跑到達警局，還穿著超華麗的新娘禮服下車，其作為讓人嘆為觀止，而她也在這段影片上寫著「江南憤怒的奔馳」。