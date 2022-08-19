民眾體驗體驗手剝蓮子蓮芯。（台南市農業局提供／李俊淇台南傳真）

台南市農業局為推廣在地農業特色的食農教育活動，結合10家農會分別在11個農場舉辦陸續活動，今（19）上午首場舉辦在白河將軍山農場，上百民眾一同體驗親手剝蓮子，由於蓮子是個只能用人工剝膜去芯才能取得，讓現場參加民眾大呼：「實在揪夠工」。

台灣目前最大的蓮子、蓮藕產地就在白河，佔全國產量的3分之２，然而每顆蓮子都只能使用人工剝膜去芯，所以取得不易，主辦方藉著讓民眾體驗這工作，未來夠更珍惜食物、重視農業。

農業局長李建裕表示，因應食農教育法的通過和頒定，農業局今年與在地青農合作舉辦具在地農業特色的食農教育活動，作物別有蓮子、鳳梨、玉米、蔬菜、竹筍、紅龍果、文旦、稻米、椪柑等，除此之外還有蘭花以及養殖漁產，非常豐富多元，未來陸續還會有10場的接力活動。

首場主辦在將軍山農場，農場主魏宗淇先生辭去教職返鄉務農將近10年，結合原本在教育界的經驗和對農業推廣的熱忱，是青農在台南推動食農教育的先驅，舉辦的食農活動有口皆碑，此外組成「一群農夫」品牌，培育許多青年農民踏入食農這塊領域。

活動承辨的台南市農會總幹事吳嘉仁也指出，食農教育法剛通過，今年又適逢中華民國四健會70週年，「四健七十。食農起始」，台南的各農會將結合四健與農事、家政三大部門持續培育農村青少年、輔導在地青農及提升農村婦女技藝專長，未來陸續將與其他農會舉辦活動，共同致力推廣食農教育發展。