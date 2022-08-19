央行公布今年第二季商品貿易順差177.9億美元，較上年同季減少60.8億美元，主要係國際原物料價格維持高檔，以及半導體設備、防疫用品購置增加，致進口增額大於出口增額。其中，半導體設備近一年進口金額創高，逾1兆元新台幣。

央行表示，今年第二季半導體設備進口延續去年的強勁，今年2Q半導體進口金額達88億美元，為歷年第三高，而前2次的高點，分別為2021年第三季的92億美元及第四季的90億美元。此外，礦產品在第二季進口金額為215億美元，創歷年第二高，礦產品主要包括原油、煤及天然氣。

央行統計，近一年來（去年第三季以來），半導體設備進口金額合計達345億美元（若以新台幣匯價30元計，合計金額達1.035兆元新台幣。)

而在礦產品進口方面，今年第二季進口金額僅次於2008年第3季，當時的進口金額為216億美元。今年第二季原油進口金額為35億美元，煤進口24億美元，天然氣進口為20億美元。