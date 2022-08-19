光鼎生技(6850)上半年營收與獲利雙雙創下歷史新高，今(19)日下午舉行法說會，目前訂單能見度已至第4季，而第4季又是主力客戶備貨旺季，預期下半年表現將更優於上半年，全年營運有機會再創新高。

光鼎7月單月合併營收月增36.24%、年增59.47%；前7月合併營收年增44.65%。光鼎以自有品牌Qsep專注科研領域多年，特別是在中國大陸科研市場已居第一品牌，銷售量穩定成長。近年Qsep挾高品質與價格優勢透過全球參展積極搶攻中國以外市場，迄今擁有逾40個海外經銷商，其中美洲的經銷夥伴有逾半數同為illumina的代理商，有效提升Qsep品牌國際能見度。

受惠品牌效益顯現，光鼎今年上半年外銷市場全面皆告捷，不僅首次打入印度市場，來自泰國與香港的營收成長逾倍、歐美二地的業績增幅也在七成以上，帶動整體營收改寫新高紀錄。

光鼎上半年合併營收達8807萬元，年成長41.68%，歸屬母公司稅後淨利達2376萬元，年增95.95%，EPS1.08元，營收與獲利雙創歷史新高。