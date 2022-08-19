台東家扶中心19日舉辦獎助學金頒發分享會。（蔡旻妤攝）

為讓弱勢家庭的孩子安心就學，台東家扶中心19日舉辦獎助學金頒發分享會，並邀請扶助大專學生分享求學及成長經歷。曾獲全中運獲得舉重銅牌的孫瑤鼓勵學弟妹「不要覺得自己跟別人不一樣，愈努力就會愈有自信」。

今年考上國立高雄師範大學的孫瑤，父親因工作雙眼受損，家中經濟不穩定，為不讓家人擔心，她自律又獨立，在運動項目嶄露頭角，參加今年全中運獲得高女組舉重71公斤級銅牌。

孫瑤說，體育選手需要補充更多營養，但家中經濟難以負荷，還好有家扶獎助學金支持，幫助她提升身體素質，奪得佳績，再用獎金貼補家計。她也鼓勵家扶學弟妹，「不要覺得跟人家不一樣，當你愈努力就愈有自信，就不會在意外界的聲音。」

自幼家境困頓的陳沛妤，國中時家扶介入協助順利求學，目前就讀樹德科技大學視覺傳達設計系，平時利用課餘時間自主學習，也運用獎助學金購買專業用具，精進設計能力，今年參加全國技能競賽獲得平面設計技術職類第2名，讓家扶社工老師與有榮焉。

陳沛妤說，「家庭狀況是壓力，也是動力，想要這個家變好」，而家扶中心讓她找到歸屬感，與同儕互相勉勵、成長。她勉勵家扶學弟妹，要抱持感恩的心，「現在的不順遂不代表未來無法改變，等到有能力時，也要記得伸出援手幫助他人」

據統計今年4月起，台東家扶服務家庭已有529戶次、1046人次家庭成員確診、1409人次居家隔離，使家庭經濟陷入困境。台東家扶主任鍾澤胤表示，計畫開學前發出近3000份獎助學金，預算約需800萬元，但受疫情影響，經費尚有5成缺口，盼社會大眾支持，幫助家扶學子順利求學，透過教育翻轉生命。