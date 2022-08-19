由品玩邦藝術與疊紙遊戲聯合發行的次世代3D手遊《閃耀暖暖》於今（18）日迎來版本更新，「飛魚承志」限時福利活動開啟，「一起去海邊吧」限時雙非凡感應活動復刻；「憶海心階」第十九賽季開放，「心階限時挑戰」活動同步開啟，「理念研究所」靈感重構更新；更有「炫音聚焦」新品服飾限時特惠禮包上線……更多豐厚福利資源和最新玩法，還待玩家盡情探索！

福利活動「飛魚承志」限時開啟 免費獲得閃耀限定服飾

此次遊戲更新後至9月14日，福利活動「飛魚承志」限時開啟！玩家參與福利活動「飛魚承志」，即可免費獲得閃耀限定服飾「書香英華」！眸澈神清似朗星，意氣風發壯虹霓。套裝動作「少賢承禮」可在完成「書香英華」服飾收集後經由成就獲得。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

活動期間，玩家點擊「登科之路」按鈕，即可獲得作為明朝書生的十年獨特體驗，在巷口、渡口、書院、武場、府衙等地點參加各項事務。在遊戲中每經過一個月時間，即可獲得活動積分「墨香典卷」，每次獲得的積分不變；積累「墨香典卷」到不同階段，可領取閃耀服飾、動作、貼紙、照相背景、換裝背景及頭像框等豐富好禮；商城限時上架「墨香典卷」粉鑽包，可加速更快獲得限定資源！

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

此次遊戲更新後至8月31日，星鑽包限時上架，玩家前往「活動中心」-「書卷沉香」，消耗星鑽購買「書卷沉香星鑽包」，即可獲得非凡飾品「喬裝鬍鬚」，享受更多搭配體驗！在那些荏苒時光裡，他們翻閱著書卷，任墨香暈染一季沉香。

主題活動「一起去海邊吧」限時復刻 解鎖與你的假日記憶

此次遊戲更新後至8月26日，主題活動「一起去海邊吧」限時復刻！玩家參加限時感應，有機會獲得非凡性感套裝「晴夏海風」、非凡帥氣套裝「極夜破曉」及對應套裝的設計師之影、記憶迴響。映著落日的餘暉，和暖暖一起記錄在愛爾島度過快樂回憶。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

活動期間，玩家通關第五章關卡可獲得粉鑽、限定道具「勇氣紙鶴」等獎勵。其中限定道具「勇氣紙鶴」可在「海邊小舖」兌換商店兌換金幣、養成材料等獎勵。通過探索愛爾島第1章至第4章節關卡收集，可獲得粉鑽、服裝散件、限定道具「清涼冰棒」等獎勵，其中收集到指定數目的限定道具「清涼冰棒」，即可領紀念聊天氣泡等精美獎勵！

活動期間，通關劇情、感應套裝等旅程體驗，都能在暖暖的「書桌」中記錄下不同的獨特記憶！還能點開書桌的手機，閱讀暖式超萌簡訊，更深入瞭解暖暖！活動期間，商城推薦-「去海邊吧」同步上架主題限時禮包，供有需要的玩家選購。

「憶海心階」第十九賽季開啟 「心階限時挑戰」活動同步開啟

此次遊戲更新後，8月22日至10月23日期間，「憶海心階」開放第十九賽季，玩家可前往「設計工坊」-「主題圖紙-暖暖圖紙」製作全新圖紙「暖暖·時光芳醇」。8月22日至9月5日，「心階限時挑戰」活動開啟，參與憶海心階限時活動，獲得更多理念培養材料及重構服裝碎片，更有時光之旅、鑰匙、粉鑽等大量培養材料相贈。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

此次遊戲更新後，「理念研究所」靈感重構套裝更新，本賽季新增重構套裝「乾乾之吟天·典雅· 承雲天子」、「浮金穗影·甜美·宙」、「哞哞牧場·甜美·葉索」、「南瓜拿鐵·甜美·茶薄荷」和「幽蘭影·性感·月娘」。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

「幻之海·流光」套裝更新 全新非凡套裝「黑貓的潛行」上線

此次遊戲更新後，8月22日全新非凡性感套裝「黑貓的潛行」將在「幻之海·流光」與玩家見面！一片靜謐中，黑貓的步伐神秘而優雅，深灰的貓耳融入黑夜，行走的腳步輕巧無聲。在貓尾的輕輕晃動中，搖曳著裙擺的黑色玫瑰，發出午夜探險的邀約。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

8月22日至9月1日，「非凡·黑貓的潛行」及「稀有·最初的告白」將在幻之海·流光獲得限時機率UP。除常規感應外，玩家在每期「幻之海•流光」均有兩次消耗星鑽購買「流光星絮」和「流光星芒」來進行「限定感應」的機會。8月22日至8月31日，商城限時上架幻之券超值禮包，內含照相背景及貼紙資源，供有需要的玩家們選購！

全新服飾「炫音聚焦」氣場全開 特惠禮包限時購

此次遊戲更新後，玩家點擊主介面「限時購」，即可購買全新服飾「炫音聚焦」。弧光躍動，氣場全開，每一個步伐都精準地踏上了節拍。

（圖片來源/品玩邦藝術提供）

此外，本次更新帶來更多遊戲優化升級：自由換裝細化特殊分類、優化妝容成套顯示，並新增保存妝容自訂套裝功能；結伴關卡最後一幕新增「快速組隊」功能；憶海心階-心境挑戰新增「快速挑戰」功能；時尚編輯室新增「跳過戰鬥」功能……更多精彩遊戲活動內容，邀請搭配師登錄《閃耀暖暖》體驗。