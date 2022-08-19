藝人謝忻歷經和人夫阿翔的不倫戀、未修圖毛片外流風波後，她近期重回螢光幕，如今除了事業之外、也開展新一段的感情，6月曾在社群宣布「目前有穩交男友，對方是名上班族」，使得粉絲又驚又喜，今(19日)她PO美照放閃，並透露是「難能可貴的男友視角隨拍」，卻在IG限時訴苦負面情緒，引起注意。

謝忻6月曾在FB發文，提及男友跟自我省思，還自爆男友是平凡上班族，並大方曬出同框照片，只是照片中的男性，結果卻是「老王」王少偉，讓一堆網友笑喊：「真的被一堆人誤會很大」，對此，謝忻則解釋「只是男性友人」，她是去找對方聊心事而已，接著笑喊：「大家不要害我被王先生S(傷害)！！」。

謝忻曬出男友視角照，回眸一笑的模樣很美。(圖/謝忻 IG)

謝忻IG限時解釋笑得開心的背後故事。(圖/謝忻 IG)

時隔兩個月，謝忻今日IG突曬出「男友視角照」，立刻引起大家驚喊：「很可以」，原來，照片中，她穿著短版緊身毛衣衫，秀出豐滿胸型，下半身配上高腰牛仔褲，一邊逛著店家的娛樂場所，另一面手裡拿零食和塞入口中，看樣子相當悠閒滿意，讓粉絲替她拍手：「真幸福一件事」、「好羨慕男友」、「漂亮哦！」

謝忻無奈抱怨愛貓亂尿在她的寢具。(圖/謝忻 IG)

謝忻隨即在IG限時解釋道，她燦笑的背後是想「掩蓋心中的不安」，因為今天早晨她還半睡半醒的時候，結果她養的貓跑到她的棉被尿尿，甚至連她的枕頭都不幸遭殃，讓她只好趁著媽媽度假還沒回來，趕緊去處理善後的洗曬動作，並也提到「等我去曬完棉被回來我一定要開揍」，一段抱怨寫得非常有趣。