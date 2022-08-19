前冠軍港姐翁嘉穗，1999年嫁給大她20歲的富商鄔友正後，就淡出演藝圈，婚後育有2子，一家四口幸福和樂，近日，她罕見曬出與富尪的合照，結縭23年仍相當恩愛，令人稱羨不已。

翁嘉穗近日陪富尪一起出席頒獎典禮，她也在社群發文，恭喜他獲得「2021香港傑出品牌領袖獎」，照片中她身穿黑色連身洋裝，打扮高貴典雅，輕挽著老公的手臂，看上去相當恩愛，而48歲的她保養得宜，依舊保有凍齡美貌和姣好身材。

其實，翁嘉穗嫁入豪門後相當低調，鮮少曬和鄔友正的合照，而兩人的戀情當初可說是轟動一時，她參選1997年香港小姐時，和同屆亞軍李明慧爆出兩女爭一男的「鄔公奇案」，男主角就是她現任丈夫鄔友正。

據悉，在比賽期間，李明慧認識當時的贊助商鄔友正，並迅速擦出愛火，兩人才交往10天就宣布訂婚，但訂婚消息才公布沒多久，就傳出翁嘉穗偷偷和鄔友正約會，還對外稱自己才是正牌女友，男方也默認她的說法。

這讓李明慧相當不滿，以淚洗面痛罵翁嘉穗橫刀奪愛，仍挽不回鄔友正的心，最後翁嘉穗嫁給鄔友正，當起豪門少奶奶，並淡出演藝圈，而她憑藉自己的交際手腕創辦公司，還幫助老公打理生意，更時常在社群分享婚後生活，看起來過得相當愜意。