近來屢傳台灣人被詐騙集團利用高薪前往柬埔寨打工，民眾黨新竹市長參選人高虹安19日批評，蔡英文總統臉書至今未談此事「漠不關心」，高虹安認為政府應更加積極面對，除跨國偵辦增加犯罪集團成本外，也要從根本解決詐騙問題。

高虹安說，台柬沒有正式外交關係，需要政府與民間合作救援，但外交部過去幾個月的聲明重點錯誤，還質疑發聲的網紅。針對外交部改口感謝網紅與各界的救援，高虹安表示肯定，但她也想問，政府到底如何看待柬埔寨人口販運的事件？

高虹安也提到，在營救國人的關鍵時刻，蔡總統臉書卻漠不關心，甚至民進黨中執會後只說了，選舉倒數100天，行政團隊選戰團隊都要動起來，高也說，難怪民進黨新竹市長參選人沈慧虹也可以公然濫用市府資源拚選舉，痛批這就是「上行下效」。

她還引用陳定南曾說「絕對的權力使人絕對腐化」，指近期人民不滿的聲音逐漸高漲，執政者應好好思考。高也認為，要解決東南亞人口販運的問題，除了跨國偵辦來加大犯罪集團的成本以外，也必須從根本著手。

「柬埔寨的人口販運就是東南亞的中文詐騙！」高虹安說，網路詐騙廣告行之有年，誘騙網友點擊之後，再用懂中文的低階勞動力來詐騙，所以才需要大量台灣人力。她也呼籲，總統府、行政院、警政署、金管會，NCC等單位，應跨部會提出解決方案，消滅詐騙廣告，從根本解決嚴重的台灣詐騙問題。