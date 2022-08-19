從台東端進入阿塱壹古道每日限額50人，自2020年起累計至今南田社區共接待近3萬名旅客，創造每年上千萬的經濟效益。台東縣長饒慶鈴說，縣府除輔導建立遊程配套措施及南田露營區合法化，目前也協助入口意象營造工程，全額負擔今年度保全聘僱費用，未來將與屏東溝通，努力爭取更多名額，提升南迴觀光動能。

阿塱壹古道位在台東縣達仁鄉南田村與屏東縣牡丹鄉旭海村，一直是遊客心中的祕境景點。饒慶鈴說，古道南田端出口除了有全國唯一的南田石海岸自然景致，附近有天涯海角觀景台、達仁鄉人文自行車道等景點，歡迎大家來體驗台東山海壯麗景致。

縣府2020年與屏東縣協商爭取50個名額後，目前由南田社區管理、負責接受旅客預約，並輔導協助社區建立完善遊程設計，提供隨團解說、社區導覽及部落套裝行程等服務。饒慶鈴指出，每年可望為南田地區創造千萬經濟效益，為當地帶來人潮及商機，讓更多民眾認識排灣族文化。

縣府自2016年至今補助達仁鄉逾4000萬元，包括南田部落聚會所新建工程、阿塱壹古道規畫設計、南迴山海祕境營造計畫、台東部落工作假期等計7項，以南田村近400村民來計算，平均1人補助100萬元。

針對當地景觀現況，縣府爭取花東基金1500萬元進行完整改善規畫及古道入口端的意象營造，提供旅人更完善的遊程體驗。為鼓勵地方持續發展健全的永續旅遊，縣府負擔今年度全額的保全聘僱費用，使當地能有效控管人流進出；此外，未來將持續與屏東縣溝通，爭取更多社區名額與管理權，為部落創造更多發展空間。