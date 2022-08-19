「數位中介服務法」遭質疑箝制言論自由，引發熱議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今重轟，民進黨將鄭南榕爭取100％言論自由奉為聖經，今天卻透過「數位中介服務法」背棄自己的信念，他強調「我是律師出身，現任立法委員，我今天直接公開反對這部惡法」。

蔣萬安今天下午受訪痛批，是什麼樣的國家讓2022年今天人民還要爭取言論自由，民進黨將鄭南榕爭取100％言論自由奉為聖經，今天卻透過「數位中介服務法」背棄自己的信念，令人遺憾。

蔣萬安更批，民進黨台北市長參選人陳時中還在為這部法案擦脂抹粉，甚至說「假新聞需要平抑」藉口為政府開脫，完全無視這部法案對全台灣民眾言論自由的限制。

蔣萬安表示，「我是律師出身，現任立法委員，我今天直接公開反對這部惡法」，蔡英文總統難道忘記2013年曾經公開反對「新電信法」第9條，對於網路世界的言論、民眾能夠表達自己意見、接受訊息這是基本權利，這樣的權利絕對不容被剝奪。