荷蘭科技投資公司Prosus周五表示，將斥資18億歐元，從Just Eat Takeaway手中買下巴西的iFood公司。Prosus此前未曾擁有該公司股份。

該宣布將Just Eat Takeaway股價周五在荷股早盤衝上大漲28%，暫報21.42歐元。分析師認為，這筆現金將協助該虧損連連的食品外送公司，加速在明年完成獲利目標。

Prosus在阿姆斯特丹的股價也上漲1%，報64.4歐元。

Jefferies分析師Giles Thorne說，儘管Just Eat可能更願意保留這些股票，但是企業從出售中獲得的利益太過龐大，難以忽略。這消息對Just Eat股價也是一正面消息。

已經大幅減持騰訊的Prosus，也將成為iFood的獨家控股公司，在巴西市場上，iFood被認為是最具成長潛力的食品外送公司；iFood也有自家的食品訂餐服務。

Prosus說，將支付15億歐元現金，並且潛在的可能還會多付3億歐元。這個價錢約為Just Eat Takeaway目前市值的一半，並且超越英國的食品外送公司Deliveroo。

Just Eat Takeaway為歐洲最大外送平台，市值一度名列歐股前茅，但是市值在去年大幅縮水了3分之2。該公司一直試圖要賣掉iFood，但是無法達成合適的交易條件。

該外送公司也指出，出脫的價格相當於該公司當時投資價值的5倍多。