搶攻娛樂商機，IC設計大廠聯發科旗下Pentonic700，AI引擎賦能新一代高階的4K 120Hz 智慧電視預計將於今年第四季亮相。面板大廠友達宣布34吋WQHD 165Hz R1000 曲面AmLED電競顯示面板，獲2022年國家科學及技術委員會「中部科學園區優良廠商創新產品獎」。

聯發科Pentonic 700適用於120Hz智慧電視，支援高達144Hz的可變刷新率（VRR）技術，賦能電視廠商針對各類遊戲應用量身設計產品，為玩家提供流暢的遊戲體驗。 Pentonic 700支援HDMI 2.1的自動低延遲模式（ALLM），可降低畫面延遲，並透過杜比全景聲（Dolby Atmos）、杜比視界遊戲（Dolby Vision Gaming）技術為玩家創造身臨其境的遊戲環境。

友達指出，全球電競玩家對流暢動態影像品質有強大需求，友達34吋WQHD 165Hz R1000 曲面AmLED電競顯示面板，具備165Hz可變刷新率VRR（Variable Refresh Rate），搭配AMVA快速液晶（Fast Liquid Crystal）減少畫面殘影，克服高動態遊戲中可能發生的延遲、卡頓、撕裂和閃爍問題，具有R1000曲率，中心曲率則為R800。能夠提供玩家完整的沉浸式遊戲體驗。友達希望持續在電競領域推出多項高階應用產品。