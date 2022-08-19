苗栗縣長徐耀昌19日主持成立苗栗打詐隊，全力對詐騙集團宣戰。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌19日主持成立苗栗打詐隊，全力對詐騙集團宣戰。（謝明俊攝）

為展現打擊詐欺犯罪決心，配合當前施政重點「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，苗栗縣長徐耀昌19日召集警察局等局處，並邀請縣內高中以上學校代表，以及超商系統代表、金融機構等，成立「打詐苗栗隊」，利用各種管道投注宣導能量，針對特定族群規劃客製化宣導作為，加強運用在地化資源，使防詐訊息全面普及，提升縣民識詐能力，以減少被害。

徐耀昌表示，隨著詐欺集團不斷衍生新型態之詐欺手法，詐欺民眾財產，如誘騙年輕人出國赴柬埔寨工作等，除責成警察局加強此類案件偵辦外，更期盼以「宣導教育」、「偵查打擊」等面向，透過整合各局處力量，群策群力，維護民眾安居樂業生活環境。

縣警局長陳武康說明，在宣導教育面，要從民眾角度思考如何降低被害風險，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導工作，提升縣民防詐免疫力。落實金融機構關懷提問、即時攔阻，減少縣民財產損害。

根據縣警局統計，今年1月1日至8月15日止，攔阻詐騙計110件，較去年同期31件，增加79件，攔阻金額達7915萬6252元，較去年同期939萬8202元，增加近7倍多，成效顯著。為提升金融機構與超商協助攔詐，徐耀昌特提撥第2預備金40萬元，凡成功協助攔阻詐騙，每案頒發2000元禮券及紀念品，期許警銀聯手守護縣民財產。

有關於偵查打擊方面，徐耀昌責成警方全面查緝各類詐騙犯嫌，並強化贓款查扣工作，俾阻斷詐騙集團金流，協助被害人贓款返還減少被害損失。鑑於近來發生多起國人求職遭詐騙赴柬埔寨工作，遭限制人身自由、扣留護照並要求交付贖金之人口販運案件，徐耀昌呼籲縣民切勿輕信高薪誘惑赴海外打工，遇有疑義時，應立即撥打165反詐騙專線或110向警方求證。

警察局局長陳武康提醒，海外求職陷阱多，多看多聽多查證，高薪出國工作是詐騙，常見海外網路詐騙徵才訊息，有從事資訊業或電信客服工作、高薪免經驗，可預支薪水、工作輕鬆，不用進辦公室、無須英文能力，會電腦打字即可、免付機票、PCR檢測及食宿費用、可協助清償原積欠之債務，凡出現前述詐騙關鍵語一定是詐騙，請縣民提高警覺。