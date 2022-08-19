NCC推動《數位中介服務法》，國民黨桃園市長參選人張善政表態反對，他在臉書發文，要求對手鄭運鵬應該站出來一起反對。指若完成立法，到時候對「批評民進黨的言論」將面臨最高密度的檢驗甚至壓制；而網路上「附和民進黨立場」的言論，則會雲淡風清放過。

張善政表示，擔任行政院院長、科技政委的幾年間，始終推動台灣的網路進步，更曾經在網路戰的第一線帶頭對抗對岸網軍的侵擾，因此，更不可能坐視執政黨自己從內部摧毀台灣的言論自由。

他提到《中介法》這部法律，在制定上有許多用語模糊之處，非常可能影響台灣人的言論自由。舉例來說：一位 YouTuber多次拍片營救國外受詐騙的台灣人，但因為批評政府、槓上外交部，就被政府機關貼上「以訛傳訛、誤導國人」的標籤，還引起民進黨動用社群中心副主任大肆批評。

張善政也說，「就跟逼我們關站並無不同…」，在《中介法》的公聽會上，有平台業者直接講出這樣的憂心。現在政府運用《社會秩序維護法》查民眾水表、傳喚網友到案說明，不就是政府雙標的「進行式」嗎？

張善政又說，對於任何政府嘗試管制言論自由的法案，都是反對、反對、反對！NCC應該立即退回《數位中介服務法》草案，希望這一次，給台灣人一個自由、開放的網路空間。

張善政也呼籲，鄭運鵬站出來，一起反對這一部法律，一起守護台灣網路的言論自由。他詢問「這次，我們的立場應該一致了吧？」