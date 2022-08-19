參選雲林縣長的民進黨立委劉建國今天表示，雲林是農業首都，若當選縣長，將把農產品提升到科技和生技的「雙技」階段，提升動植物養殖的經濟效益，更能增加農民的獲利。

劉建國表示，現任的縣長有優勢也有包袱，因為雲林不應該淪為家族政治，包括中華民國農會、台灣省漁會和商會，都可以看到這個家族的身影，相信這的現象不是雲林人所樂見的。

劉建國表示，現任的雲林縣看起來是「雙首長制」，因為張麗善的哥哥就是前縣長張榮味，而每個場合都會同時看到這兩人的身影；但雲林人才濟濟，不應該只被一個家族掌控，而且中華民國農會，台灣省漁會和商會，也都可以看到這個家族的身影，實在不是雲林人所樂見的。

劉建國表示，中央政府曾宣示要把台灣的半導體和生技產業成為經濟發展的雙軸心，而雲林是農業首都，更應承擔這樣的任務，未來進入縣府後，首要工作就是要把農產品提升到科技和生技的「雙技」階段。尤其，生技的原物料來自動植物，而雲林又是動植物大宗的縣市，發展生技產業，不僅可以提升動植物養殖的經濟效益，更能增加農民的獲利。