文觀處今年初把舊虎尾央廣大門入口處庭園稍作整理，作為展演空間。（周麗蘭攝）

舊虎尾央廣大門。（周麗蘭攝）

大開劇團明（20日）將在虎尾央廣遺址演出戶外戲碼《夏夜夢》，這也是央廣虎尾台被拆成廢墟後，首次有戲劇演出。（雲林縣文觀處提供）

中央廣播電台虎尾分台2013年遭誤拆後閒置迄今，雲林縣府4年前以「虎尾央廣數位影音基地」為願景，向文化部爭取2億元再利用經費可惜尚無進展。為活化這塊基地，大開劇團明（20日）將就地演出戶外戲碼《夏夜夢》，這也是央廣虎尾分台遺址的第一場戶外公演。

中央廣播電台虎尾分台是央廣的第4座分台， 1972年開播、2013年搬遷，具有兩岸對峙時期台灣對中國大陸進行短波廣播戰略工作的電台的歷史價值，2012年或縣府文化局登錄為文化景觀。

2013年前縣長蘇治芬任內誤拆央廣虎尾台，主體機房、憲兵宿舍、庫房、碉堡等建物遭剷除，引起輿論撻伐後停拆，但已經變成廢墟一般，一度遭監察院糾正，9年來維持建物拆到一半的狀態。

虎尾央廣面積2.1公頃，鄰近虎尾高鐵站，縣長張麗善上任後以「虎尾央廣數位影音基地 」為願景向文化部爭取2億元修復再利用經費，至今無下文，文觀處今年初把大門入口處庭園稍作整理，作為展演空間。

基地雖看起來荒涼但仍堪用，文觀處今年曾辦過一場鄧麗君歌唱比賽，吸引民眾一探究竟，明（20日）將舉辦第一場戲劇演出，表演團隊是大開劇團，將演出音樂劇《夏夜夢》，改編自莎士比亞膾炙人口的作品《仲夏夜之夢》。

文觀處長陳璧君指出，大開劇團因應虎尾央廣數位影音基地戶外綠地的環境特性，量身打造《夏夜夢》，使演出者與觀賞者都融入表演環境，跳脫傳統鏡框式的舞台表演。

這場演出是由雲林縣文化基金會主辦、雲林縣政府協辦、財團法人豐泰文教基金會獨家贊助，觀眾限量250人，目前票房已達8成。

文觀處表示，演出時間是今天下午4點半至晚上7點，觀眾可於大草皮上邊野餐邊看戲、欣賞19首原創歌曲，演出時段為白天跨入黑夜，適合闔家歡度快樂的盛夏時光。