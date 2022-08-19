嘉義縣阿里山鄉山美社區改造漁獵文化基地。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉山美部落用生態工法疏導水流，改善漁獵文化基地積水問題。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉山美社區利用荒廢的露營區改造成「山美漁獵基地營造」，變身為鄒族傳統漁獵文化傳承、休憩的美地，獲得內政部營建署「2021致敬城鄉魅力大賞─城鄉魅力賞社區營造型計畫」特優獎。

嘉義縣政府綜合規劃處表示，嘉義縣社區規畫師駐地輔導計畫有3案從全國37個案例中脫穎而出，獲內政部營建署肯定，其中六腳鄉蘇厝社區、阿里山鄉山美社區得到特優獎，另1案是佳作，9月3日將北上受獎。

山美部落經過莫拉克風災重創，家園摧毀，2年前部落青年們申請社規師計畫，與在地耆老將廢棄露營區重新整理，打造鄒族漁獵文化基地，傳承漁獵文化，但漁獵基地靠近河床，地勢低窪，每逢雨季常積水，以致獵寮地基潮溼，不利使用。

社區規畫師與部落青年決議用生態池疏導水流，由耆老利用傳統智慧與生態砌石工法，營造引水渠道，既改善積水問題，也促進螢火蟲、蝴蝶、蜻蜓復育。

而今山美社區有「河川的技藝」體驗遊程，包括水上餐廳、漁獵小旅行、森林派對、忘憂小旅行等多樣主題活動，部落青年帶領遊客DIY做漁獵捕魚工具、碗筷、下水捕魚吃水餐，體驗鄒族傳統漁獵文化，成為戶外教學的鄒族漁獵文化教育場域。

六腳鄉蘇厝社區活動中心旁有被老屋包圍的大樹廣場、廢置的豬舍，2年來由社規師號召學員與專業講師，以參與式設計共同營造菜園與樹下休憩空間，還有木構專業團隊與大學生一起改造豬舍，將蘇厝社區打造成共享舒適的多機能「蘇式」生活空間。