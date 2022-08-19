九合一選戰腳步將近，無論是縣市長到地方議員，各地區的參選人政見和資歷都受到極大關注，近日就有網友在彰化路邊看見一塊選舉看板，赫然發現上頭的議員參選人姓名和政見竟然一樣，超強諧音讓眾人一看全笑翻。

原PO近日在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張選舉看板，畫面中的主角是彰化縣第二選區彰化、花壇、芬園的議員參選人，名叫「辜皇譯」，主打的「全民顧防疫」的政見，其實也是姓名諧音哏，斗大的「顧防疫」3字剛好與本名相呼應，創意發想讓原PO看了也忍不住打趣笑說「你贏了！」

照片曝光後網友全笑翻，紛紛留言直呼「可惡，好想投他一票」、「他是本來就用這名嗎」、「是台語音」、「kò͘ hông-e̍k顧防疫，Ko͘ hông-e̍k辜皇譯」。

隨著年底選戰將近，參選人們為了加深民眾印象花招百出，並在許多文宣和廣告看板上費盡心思，彰化縣另一名女性議員參選人「李寶銀」同樣如此，她的名字以台語發音立刻變成「你包贏」；另外，高雄市第八選區新興、前金、苓雅的議員黃文益也在自己的名字下方加註「防蚊液」讓人看了會心一笑。

事實上，參選人要在眾多選將人海中出頭並不容易，除了大玩有趣的諧音哏之外，更重要的是端出紮實的政見才能被人民買單，否則聲量也只是曇花一現。