台中市學生養營午餐2017年開始一周供應一次有機蔬菜，市議員張玉嬿19日業務質詢時指出，桃園今年一周供應四次有機蔬菜、台北有機餐每周三菜一米，台中至今仍原地踏步走，要求市府至少每周三菜一米，讓孩子吃得更健康，營養加倍。

張玉嬿說，有機農業可舒緩全球暖化，已被多國的專家研究證實，環保團體也提出很有創意的口號「嘴巴革命」，吃對食物救地球，2017年營養午餐推行「周周一有機」，2020年則由農委會補助每月至少一次有機米。

張玉嬿指出，當年一起推行有機蔬菜的桃園市今年進步到一周供應四次，台北市有機餐是每周三菜一米，他們逐年增加，台中5年原地踏步，如何讓孩子安心？

議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達建議，有機與食農教育相扣，應該仿效農業大縣增加更多體驗園圃等實作活動場域，讓學生自己種的有機菜自己吃，把吃當季、食在地、惜食的觀念種進心裡，培養感恩、尊重生命與永續發展的生活態度。

教育局表示，市府非常重視學校午餐供應品質，111年編列預算11.27億元推動學生午餐相關補助政策，預算編列金額六都第一。除「營養午餐5元加碼補助政策」要求各校每周至少供應一次有機食材外。

教育局指出，2021年起農業局更與農糧署共同辦理有機米供校園午餐使用計畫，與在地有機農民契作，以優惠價格供應台中市國小學生有機米，每月供應至少一次，自今年起有機米供應更進一步擴大為國中小，未來也會持續檢討改善。