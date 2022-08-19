民進黨政府強推「數位中介服務法」立法，被解讀要進一步管制網路言論。國民黨立委許淑華今在臉書表示，民眾所認同政府的網路監管角色，是減少網路色情暴力，和國人高度重視的詐騙事件，並非是限制人民的自由。

許淑華質疑，民進黨政府箝制新聞自由後，接下來是不是輪到要箝制網路自由？國家通訊傳播委員會（NCC）不應強行推動立法，反應先正視當前網路詐騙案件，提出有效的行動方案。

許淑華表示，按照「數位中介服務法」草案規劃，未來各類電商、PTT、具社交功能線上遊戲，甚至私人通訊和群組都會被納入規範，一如台灣連線資深總監表示，這將是「全世界第一個違反民主架構機制的例子」。

許淑華舉例，近來YouTuber「好棒Bump」先生親自去柬埔寨救援受困國人，披露國內民眾被騙去柬埔寨及杜拜，喚起大眾對人口販運的重視，因意外點出外交部的推諉卸責，被外交部指控他「以訛傳訛、誤導國人」。

許淑華說，若未來「數位中介服務法」完成立法，類似在第一時間被政府指控的網路創作者，影片是不是會因被政府定位為「假消息」就被平台下架？還能提出後續的影片為證，替自己辯護？