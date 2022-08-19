新北市長侯友宜今（18）日下午出席財團法人新北市地政士公會會員代表大會，他在受邀致詞時，細數自己上任3年來的政績，包括三環六線、塭仔圳市地重劃、五股夏綠地等，也承諾未來還會有其他的規劃及建設，要讓新北市能夠與其他國際大都市比拚，爭取支持的意味不言而喻。

侯友宜表示，自己從事公職已經近43年，這些時間以來心中只有一件事，就是讓國家更好、讓這塊土地更好，做事的態度就是不分黨派好好做事，更重要的是展現自己的魄力、膽識與決心，要讓一個城市不斷蛻變跟成長，所以4年前提了一個概念：「新北市不是衛星都市」，而是大台北、北台灣的中心點，如果以大台北來看，北北基桃宜再加上新竹縣市、苗栗縣，人口大概是1千1百萬，跟國際大都會的人口計算一樣，所以要看到新北市的優勢就是大台北的中心。

對於在新北市執政4年來，侯友宜說，不論是30年沒人解決的五股垃圾山，或是沈屙50年的塭仔圳，都花2、3年來解決，因為這些是新北市位於大台北中心的重中之重，更是要證明自己有能力做事，未來也會有更多其他的規劃，光是塭仔圳面積有是北市信義計畫區的2.6倍，等到土地都整理好之後，就以2.6個信義計畫區的規模去規劃、建設，未來的發展一定會超過信義計畫區。

除了已經在進行中的市政建設，侯友宜也承諾，下一任會積極規劃泰山楓江地區再加上五股擴大都市計畫，加起來相當於2個大安區，以及五泰、泰板輕軌等相關捷運軌道建設，「新北怎麼會輸台北？」展現出積極爭取支持力拼連任的決心，以及要讓新北市超越台北市的魄力。

侯友宜也強調，新北市長要做的很多，不僅是都會區的發展，對於偏鄉地區的發展也要兼顧，所以自己周一到周五全力在都會區衝刺，但每到周末幾乎都在郊外，關心偏鄉的建設及當地的長輩，甚至推動許多地區的觀光產業發展，再加上強力打擊不法的決心，都是要實踐自己在新北「安居樂業」的政策。