日本盛傳「多人性愛趴」活動，參加者不乏醫師、軍官、僧侶，身分一個比一個大咖。近期日媒踢爆，負責安倍國葬事務的執行官森昌文，過去曾大玩7女3男激戰派對，雖然本人認了黑歷史，不過澄清並不像媒體報導的那樣淫亂。

森昌文早在今年1月即獲得日相岸田文雄提拔為大臣輔佐官，身負重任，還將在下月(9)擔任已故前首相安倍國葬的首席執行顧問。據日本媒體《周刊郵報》爆料，這場多人性愛趴發生於2007年，發起人還是一名時任國會參議員兼職業摔角選手大仁田厚，他邀請AV女優、歌舞俱樂部小姐等7位美女，外加3名男士，其中一位就是森昌文，10人齊聚大仁田的4LDK頂級豪華公寓，寬敞露臺還有私密花園，玩到凌晨才解散。

一名女性當事人透露，「AV女優先脫光衣服，男人開始大跳肚皮舞，幸災樂禍的慫恿旁邊的女服務生也脫掉。」約莫凌晨1點，森昌文和另一位官員，左摟又抱2名女子離開了。

另一人則表示，「當時每個人都分散不同房間『玩耍』，有人把某一間讓給我，說『讓給你們兩個玩吧』…」

森昌文於1981年進入中央國土交通省，事件曝光後本人坦承「有參加」，對於3打7淫趴的主題卻極力撇清。報導指出，當時他還召開記者會宣布退出政壇，並表示無意參與下屆參議院競選。