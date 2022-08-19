材料-KY（4763）因第二季絲束和醋片營收年增37％、68％，加上原物料價格下跌、美元兌人民幣匯率走升及產品售價調漲，上半年獲利年增209％，EPS 10.35元創高。董事會決議2022年上半年度分派現金股利，通過配發現金股息4.7元；對照股價125元，殖利率3.76％。

材料-KY表示，目前訂單能見度良好，年度訂單已陸續談妥，且有新絲束產能規劃，加上去年第四季增加新的醋片產能，且醋酐已批量出貨，預期今年營收成長可望續創佳績。

此外，因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求，材料-KY規劃斥資1.5億元，啟動今年底、明年初擴增醋酸長絲2,000噸產能，以及明年17,000噸絲束二階段產能擴增；其中，絲束8,000噸新產預計明年第一季開出，另9,000噸新產於第二季陸續投產。

材料-KY副總陳界瑞指出，營收約六成外銷以美金計價，而成本主為人民幣，美元兌人民幣的走勢將使毛利率略受影響，而天然氣價格略微上漲，也使生產成本略微提升。不過，醋酸價格從去年十二月初每噸人民幣6,200元下跌至目前人民幣3,400元。在醋酸價格下跌及產能稼動率逾九成情況下，將有利毛利率提升回復甚至超過2020年水準。

為擴大營運利基、強化收益結構，材料-KY除擴充醋酸長絲及絲束產能外，還擬新增顯示面板用偏光片材料TAC膜之原料三醋酸纖維素，建置5,000噸產能，預計今年底投產；另計畫下半年於台灣成立研發中心，研發生物可降解材料，取代現有石化原料。