台、泰警方日前在泰國曼谷蘇旺納普機場逮捕柬埔寨人蛇集團，14日遣返9名台灣人，其中何姓主嫌已遭收押，有1對女同志伴侶，因血汗工作長達12小時，導致人工受孕的妻子不幸小產；昨日遣返回台的被通緝的楊男遭被害人指認是「小組長」，曾因吸毒被判刑，去年因詐欺棄保潛逃柬埔寨被通緝。

據警方了解，楊男是詐欺通緝犯，加入詐騙集團其機房設在台中市區，成員多達10多人，先由第一線騙徒，用COUNTERPATH VoIP通信軟體，隨機撥打電話到大陸，詐騙對岸人民個資，因機房遭警方破獲落網，檢方裁定楊男5萬元交保，楊卻棄保潛逃，今年6月被通緝。

另外1對女同志伴侶，24歲王姓女子、23歲劉姓女子因在台做過人工受孕，王、劉2人考量，日後養育小孩、生活費等，且在網路看見「柬埔寨賺高薪」廣告，決定一起到柬埔寨打工賺奶粉錢。

柬埔寨人蛇集團被害人指稱，集團在網路大肆放送招募人力訊息，號稱「月領10萬元高薪」、打出博弈、荷官打工機會，卻沒有詳實的工作內容，很多人發現抵達柬埔寨後，彷彿陷入「人間煉獄」，業績沒達到就有人被打有人被體罰，相當悽慘。