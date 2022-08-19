2022年國家卓越建設獎出爐，繼去年榮獲9項大獎，屏東縣政府今年一舉橫掃18獎項，共囊括1卓越獎、1特別獎、8金質獎、8優質獎的佳績入袋。

屏東縣長潘孟安表示，感謝評審肯定，在社會照顧、保存文化、翻轉舊校舍及綠能等推動建設上，是縣府團隊多年努力結晶，未來將持續推動及精進城市公共工程興建及規畫，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進。

縣府表示，此次團隊成績亮眼，卓越獎由「恆春文化中心」拿下，特別獎為「南華微光_大武山脈下的幾何山水」榮獲。

8金質獎分別為「屏菸1936文化基地立體停車場」、「潮州社福園區環境改善工程」及「九如全人照顧園區打造計畫」、「東港王船文化館」、「屏菸文化基地」、「河南堂忠實第(鄉土藝術館)」、「屏東藝術館」、「魯凱族好茶舊社Kucapungane石板屋」獲獎。

8優質獎由「屏東縣熱帶農業特色產園區物館工程」、「信義路立體停車場」、「民生路立體停車場」、「屏東市萬年溪環境維護及植栽撫育作業」、「南州鄉共融公園工程」、「崁頂鄉共融公園工程」、「屏東縣內埔鄉龍頸溪水質淨化場」及「屏東縣高樹太陽光電示範區」得獎。

國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為國內建設最高榮譽獎，得獎者將具資格推薦「全球卓越建設獎」，該獎在發掘公私部門優秀的建設作品，將台灣具文化代表性的建築發揚光大。