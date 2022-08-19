金門大橋即將於今年10月通車，縣府規畫通車後第1年將不收過橋費，但會針對大型車輛進行總量管制，以減少帶來環境衝擊。縣府今天公告未來各式大、小車輛的收費草案，鄉親如有意見，可在8／30前至FaceBook粉絲專頁「金門觀光逗陣行」留言或電洽082-318823＃62768，做為進一步檢討的參考。

縣府規畫由金寧鄉湖下端往烈嶼鄉后頭「單向」徵收，全天24小時均需收費，但低碳車輛與大眾運輸免收，以推動打造低碳環境。大型車則施行平、假日差別費率，並透過分流引導與獎勵多元遊程，以減少尖峰交通衝擊的影響。

車種和收費規畫如下 1. 機車：包含普通重型機車及輕型機車，單向計次收費新臺幣10元。 2. 小型車：包含小客車、小貨車、小客貨兩用車、代用小客車、小型特種車及小型車附掛輕型拖車，單向計次收費新臺幣40元。大型重型機車比照小型車徵收。 3. 大型車：包含大客車、大貨車、大客貨兩用車、代用大客車及大型特種車。假日單向計次收費新臺幣180元；平日優惠單向計次收費新臺幣60元。聯結車亦同。 4. 低碳車輛免徵通行費：低碳車輛指電動汽車、電動機車、慢速電動車、電動自行車、電動輔助自行車、自行車、油電混合動力車、液化天然氣車、壓縮天然氣車、油氣雙燃料車及其他使用替代清潔燃料之車輛。

縣府表示，通車後將優惠1年免收過橋費，但為減少非低碳大型車輛之衝擊，將以申請方式做為配套，總量管控進入烈嶼鄉之大型車輛。同時也獎勵推動多元遊程，包裝海上藍色公路與金門大橋，以保障烈嶼鄉之觀光產業。

縣府觀光處表示，「金門縣金門大橋通行費徵收辦法」草案及「金門縣烈嶼鄉推動低碳車輛實施辦法」草案自即日起公告10天，鄉親如有任何想法或意見，8月30日前可至FaceBook粉絲專頁「金門觀光逗陣行」(或電洽082-318823＃62768)留下意見，縣府將廣納建言，後續並依程序提送縣務會議與提報金門縣議會備查，期望在金門大橋通車後，建構有序的交通規畫、安心的交通環境及永續的低碳島嶼。