推行社造計畫不易，楊梅區公所盼藉此為契機，啟發居民思考如何找到社區特色與願景，增加互動式參與。（楊梅區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區公所推動社區營造計畫，今、明2天分別在楊明市民活動中心與紅梅市民活動中心舉辦「地方擾動說明會」，邀請擁有實際社造經驗的平鎮區振興里長黃志杰到場分享，與在地居民互相交流。推行社造計畫不容易，需公部門與民眾達成共識，公所盼藉此為契機，啟發居民思考如何找到社區特色與願景，作為社造發展的起點。

楊梅區社區營造系列活動開跑，公所邀集居民、里長與各社區發展協會理事長參與，今共吸引來自楊梅各地的55人出席。楊梅區長邱世源表示，近年受到疫情影響，社區活動交流方式有很大變化，需重新思考新模式，如何翻轉社區營造，每個社區各有特色，居民參與說明會可藉由居住經驗，開始尋找社區特色與願景，進而與公部門取得共識，社造發展會更順利。

「希望改造成更現代化的里！」楊明里長鍾能錦說，楊明里大樓林立，算楊梅較都會型的地區，各社區管委會與住戶串連，會舉辦對內的活動，他則希望社區營造計畫能為楊明里帶來改變，從他人經驗汲取好的部分，學習如何經營社區，希望能有更多里民參與。

市議員鄭淑方也說，期待藉由社區營造課程，帶動更多年輕人關注地方事務，年輕人有許多創新的想法，與在地長輩的執行力結合，會創造更多社造火花，相信會非常精彩。

社區營造為長年計畫推行不易，公所盼透過社造系列活動，讓民眾知道「自己也能參與！」增加公部門與民眾互動，讓生活在社區的居民親自提出想法並參與執行，深入發掘楊梅更多可能性，打造互動式共好社會，相信只要有一個成功模組，就能陸續推廣下去。