持續的極端高溫天氣，導致中國多地電力負荷激增，浙江、湖北及重慶等3省市率先試行電動車錯峰充電，降低高峰時段充電功率，鼓勵車主深夜充電，以減輕供電壓力。

央視新聞報導，國家電網負責人指出，首批試行的3省市約有電動車80萬輛、充電樁35萬個，有關地區將在下午3時至晚上10時的用電高峰時段適度調整充電功率，並適當延長充電時間，最多延長5至6分鐘，以平抑用電負荷。

此外，國家電網將透過手機充電App，發放充電服務費5折優惠券，引導電動車車主在夜間等非尖峰時段充電。

據表示，上述數量的電動車若集中在高峰時段充電，將增加200萬千瓦的負荷，相當於30多萬戶家庭的用電，錯峰用電措施將更能保障民生用電需求。

報導稱，中國電動車數量已突破1000萬輛，每輛車都相當於一個小型移動儲能電站，未來既可充電，也可反向送電。國家電網下一步將更大範圍發揮電動汽車的「電力海綿」作用，以穩定電網運行，保障電力安全供應。

對於近期的電力緊張狀況，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對中新社指出，從需求側來講，今夏全國持續高溫，多地電量需求激增，用電負荷較大，為電力供應帶來一定挑戰。

林伯強分析，除了高溫，今年「缺水」問題也尤為嚴重。據了解，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，為1961年以來同期最少，江河來水也偏少2至8成。

他進一步表示，缺水導致水電出現巨大缺口。以四川為例，該省主要以水力發電為主。從供給側來說，今年當地降水量顯著降低，各大流域來水銳減造成水電發電出力驟減，這是四川缺電的主要原因。

至於缺電潮還將持續多久，林伯強分析，隨著夏季進入尾聲，高溫逐漸結束，預計一、兩週之內，大部分缺電地區「電荒」將顯著緩解。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110819