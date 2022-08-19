為深化台灣與印尼產業合作，工總會與印尼商工總會19日第五度攜手舉辦「2022台灣印尼產業鏈結高峰論壇」，針對雙方關注的船舶、物聯網及電子、食品生技與金屬加工等四大領域，持續深化合作關係，會中促成5項MOU的簽署。

論壇由工總印尼分組召集人楊銀明與Kadin的台灣事務委員會主席Ms. Retina Rosabai共同主持。楊銀明致詞時表示，印尼具有豐富的原物料和充裕的勞動力，而台灣的製造業與科技實力在世界上也頗享聲譽，在瞬息萬變的國際局勢下，深信應持續加強兩國優勢互補的產業合作，並協助業者在海外當地找到策略夥伴，共同開發印尼、東協等新興市場，創造雙贏的局面。

楊銀明也以自身所屬的建大企業為例，由於大陸產業鏈重整，很多自行車廠改赴印尼投資佈局，因此印尼廠也會持續投資，提升自行車、機車輪胎的產能。

Ms. Retina Rosabai在致詞中提及，印尼對於全球經濟的復甦，期望建立創新與合作的遠見，並帶來經濟穩定的影響，也邀請台灣的企業，參加今年11月13、14日在印尼舉辦的「B20高峰會」，並期待透過今天的論壇，探討更多潛在的合作契機，如數位醫療、新首都發展、電動車、能源轉換等。

工業局副局長楊志清指出，目前台商在印尼的投資產業包括紡織、鞋業、汽機車零配件、金屬製品業、貿易服務業及農漁業等多元領域，也提到「新南向政策」將是邁向後疫情時代，台灣在亞洲重要的區域政策，為加深雙方產業鏈結，期望透過論壇找到潛在合作商機，共同探討雙方合作之契機與模式，帶動產業升級與轉型。

今年論壇促成了五項MOU的簽署，在物聯網及電子方面，柯極互動有限公司將與Abacus POS Indonesia合作，共同開發印尼市場，提供非接觸式餐飲解決方案，由Abacus POS擔任當地服務承包商，柯極互動提供遠端技術設計資源，藉此拓展臺灣物聯網市場，同時提升台灣非接觸式技術在海外的能見度，藉此加強與周邊國家產業的合作契機。此外，物聯電網股份有限公司也將與IPB農業大學理工學院合作，協助提供印尼標準飛行考場的建置，以及協助IPB理工學院培訓智慧農業人才，期望能成功媒合兩地農企業，建立智慧農業示範場域。

在設計領域上，台灣、印尼雙方之經濟貿易代表處，將針對工業設計與設計人才進行雙邊合作，透過金點設計獎與印尼優良設計選拔進行交流互惠，未來將規劃專業課程提供給印尼的設計師，增加印尼報名金點獎的作品數量，推廣台灣設計服務輸出與產品合作。後續財團法人台灣設計研究院也將和印尼中小企業總司合作，規劃設計專業與國際趨勢的課程、工作坊、產業參觀等，推動臺灣設計的服務能量。

在金屬加工的方面，台灣電腦輔助成型技術交流協會ACMT印尼分會將和印尼工業人力開發署BPSDMI合作，建立金屬機電產業之工業4.0合作平台，期望透過產業聯盟ISMA協助台灣智慧機械產業鏈，擴大在印尼的投資布局。

新冠疫情加速了全球企業積極推動數位轉型以及重整供應鏈，不台臺商調整布局，期許將台灣成功的經驗輸出海外。經過了一個下午的深度討論之後，臺印尼產業合作論壇達成了以下共識：

今年的物聯網分論壇聚焦於印尼新首都的發展，探索物聯網合作夥伴關係，發展新的智慧首都，雙方共同研討智慧工廠自主管理IOT與AI方案、印尼的物聯網交通發展、台灣電動車整體解決方案、以及打造印尼新首都Nusantara的智慧城市等商機。

在船舶方面，台灣、印尼雙方長期致力於推動船舶產業、離岸風電產業所需的焊接人才發展，未來期待透過雙方實質的交流，由印尼協助我國產業訓練具備專業認證的技術人才，並由國內產業與印方合作，共同創造產業人才的交流機會。

由工總印尼分組副召集謝孟璋親自主持的食品生技分論壇中，雙方就「台印尼保健植物產業鏈合作共創」進行腦力激盪，印尼有豐富草本植物原料資源及活躍草藥產業鏈，台灣生物技術及產品開發能量精銳，不同特色素材及產品的多元應用及機能價值空間，與會者期待未來合力開創新的機會點。透過食品工業發展研究所(FIRDI)和印尼農基產業中心(CABI)建置的平台，未來雙方在保健植物產業鏈上，肯定會有新的突破與進展。

金屬加工則聚焦在三大面向 : 工業4.0人才培訓、智慧製造風潮下的碳中和議題、扣件產業的供應鏈發展，並於論壇中探討如何因應數位化生產流程、智能化技術培養新的職能人才，同時在碳中和的議題下，台灣如何朝2050年的淨零減碳目標邁進，並以智慧化服務系統開啟減碳第一步，最後雙方也討論到印尼當前扣件產業的供應鏈發展情況。