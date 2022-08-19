國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法草案」，要求管制違法內容，找來LINE、PTT、Dcard、巴哈姆特、臉書等網路平台業者與會，遭質疑箝制網路言論自由。作家苦苓看不下去，跳出來怒轟表示，民進黨若敢通過《數位中介服務法》，他將對著幹，直到把民進黨趕下台為止。

苦苓今(19日)在臉書貼文表示，民進黨如果膽敢用多數暴力強制通過《數位中介服務法》，他發誓這輩子就只和他們對著幹，直到把他們趕下台為止！（沒有了言論自由，抗中保台還有個屁用？）

網友紛紛表示，「對這個法只有3個字評論：管過頭」、「抗中保台也一直是拿來騙選票的口號」、「沒有言論自由，之後，就沒有了人身自由」、「支持鄭南榕」、「應該先廢除NCC」、「下一屆該換黨做了，執政太久態度變傲慢了」、「這個東東是什麼，聽都沒聽過，就要強行通過？應該多召開公聽會」。

也有網友認為，「不應該因為假訊息太多而限制了言論的自由度」、「好好的牌，民進黨慢慢自己搞死」。