「佛光山是高雄市的支柱，未來佛光山的事就是高雄市政府的事情！」佛光山2022年供僧法會於8月19日在雲居樓舉行，高雄市長陳其邁特別蒞臨現場為佛光山開山星雲大師獻上祝福！

全山大眾一早於大雄寶殿為佛光山開山星雲大師96歲華誕誦經祝壽，並於早上10時30分進行上供。隨後數百位法師排班至雲居樓的供僧齋宴應供，由佛光山住持心保和尚帶領眾貴賓入席。

星雲大師為眾開示，對佛教不該只是一時的供養，應是長久的尊重信仰。供僧是一大事因緣，福田更是無限無量。在佛教裡，不僅是供僧的人有功德，凡參與其中的人也有功德，乃至於受用吃飯的人也有功德。

高雄市長陳其邁特別蒞臨現場為佛光山開山星雲大師獻上祝福，希望未來有更多機會追隨星雲大師和佛光人的腳步。（圖/佛光山提供）

陳其邁致詞表示，自己過去對佛法並不了解，但在經歷了城中城事件後，見到佛光山全力的配合及援助，撫慰了高雄市民的心靈，方體會到人類在面對大自然時要謙虛，也學會科學與佛教雙運用的管理學。

獲贈星雲大師著《佛教管理學》的陳其邁表示，未來在推動市政府活動時，會積極落實星雲大師的佛教管理學，同時也會積極參與佛光山的活動，希望未來有更多機會追隨星雲大師和佛光人的腳步。

心保和尚以星雲大師的「我是佛」勉眾發願成佛、自利利他，並將和諧的理念散播全世界。（圖/佛光山提供）

心保和尚在開示時，以《佛說盂蘭盆經》裡目犍連尊者救母的緣起，闡述孝道月不僅是功德月，更是報恩月。從精進辦道、護法護教、供佛及僧的過程中，學習知恩與報恩。

佛說：「知恩報恩故，今得速成阿耨多羅三藐三菩提」，與星雲大師「我是佛」的究竟意涵相同，勉眾發願成佛、自利利他，並將和諧的理念散播全世界，得佛受用。

佛光山叢林學院女眾學部學生以動人歌聲呈獻〈感恩的人生〉，感恩三寶及星雲大師給予彼此的法身慧命，發願承擔復興佛教的使命。（圖/佛光山提供）

今年受新冠病毒疫情影響，應供以總本山及台灣各道場法師為主，但仍有不少功德主及信徒帶著滿滿的祝福回山向星雲大師祝壽，甚至已有三年未回到總本山的歐洲徒眾，今年在歐洲佛光山總住持覺容法師帶領下回山。現場有近千人共襄盛舉，場面備感溫馨。