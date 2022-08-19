國家通訊傳播委員會（NCC）將推「數位中介服務法」，引發各界撻伐牽制言論自由。前民進黨立委鄭寶清也在臉書貼出他以前聲援鄭南榕的照片指出，當年他和民進黨前輩們走上街頭奮鬥，爭取言論自由、主張廢除刑法100條！現在NCC卻提出一個高度爭議的「數位中介服務法」，這讓年輕人、網路輿論難以接受，他更是難以想像！

國家通訊傳播委員會（NCC）18日進行《數位中介服務法草案》第三場公開說明會，邀請資訊儲存服務及線上平臺服務業者與公協會參加並發表意見，平台業者一致表達不滿並指出該法令模糊不清，PTT更直言，若法令通過，幾乎等同於「叫PTT關站」。

國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行「數位中介服務法草案」說明會，與會學者專家對侵犯言論自由表達相當多的質疑。戰鬥藍組織領導人、中廣董事長趙少康今（19）日就表示，「蔡英文敢推數位一言堂，人民一定走上街頭抗爭」

前民進黨立委鄭寶清今也在臉書貼出他以前聲援鄭南榕的照片指出，當年他和民進黨前輩們走上街頭奮鬥，爭取言論自由、主張廢除刑法100條！現在NCC卻提出一個高度爭議的「數位中介服務法」，這讓年輕人、網路輿論難以接受，他更是難以想像！